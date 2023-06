Le PSG prépare du lourd, les premières victimes sont connues

Arnaud De Kanel

Pour oublier au plus vite cette saison chaotique, le PSG va s'activer sur le mercato. Comme la saison passée, Luis Campos cherche à dégraisser l'effectif parisien avant de recruter. Si le départ de Lionel Messi est quasiment acté, plusieurs autres joueurs sont invités à quitter le PSG cet été.

« J’ai eu le privilège de diriger le meilleur joueur de l’histoire du football, demain c’est son dernier match au Parc des Princes. J’espère qu’il sera accueilli de la meilleure manière possible », annonçait Christophe Galtier en conférence de presse à propos de Lionel Messi. Vous l'aurez compris, la Pulga devrait bel et bien quitter le PSG cet été. L'Argentin sera l'une des premières victimes d'un mercato qui s'annonce très agité dans la capitale.

PSG : Le gouvernement Macron sort du silence pour l’avenir de Mbappé https://t.co/5pAhlNCpIl pic.twitter.com/ckRifZdfoO — le10sport (@le10sport) June 2, 2023

Du ménage en défense

Les places seront chères en défense la saison prochaine au PSG. Si l'effectif était trop peu fourni dans ce secteur cette année, ça sera bien différent grâce au mercato. Milan Skriniar devrait sans aucun doute rejoindre le club de la capitale après de longs mois de négociations. De plus, le PSG serait très intéressé par Lucas Hernandez. Selon les informations de RMC Sport , le défenseur aurait communiqué au Bayern Munich son envie de signer avec les Rouge et Bleu . Son arrivée pourrait faire des dégâts et Juan Bernat ainsi que Presnel Kimpembe devraient en faire les frais. Mais il n'y a pas qu'en défense que ça va bouger au PSG.

Des milieux de terrains à vendre

Après un prêt réussi du côté de l'Eintracht Francfort, Eric Junior Dina-Ebimbe s'est définitivement engagé avec le club allemand. Le jeune milieu de terrain a compris qu'il serait compliqué pour lui de se fondre dans l'effectif du PSG. Selon nos informations, Carlos Soler et Renato Sanches ont également de grandes chances de quitter le club de la capitale cette saison car ils ont été placés sur la liste des transferts. Enfin, Leandro Paredes, qui reviendra de son prêt avec la Juventus, n'entre toujours pas dans les plans.