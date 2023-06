PSG : Coup de tonnerre, il sort l'artillerie lourde pour Messi

Amadou Diawara

Désireux de s'offrir les services de Lionel Messi, l'Inter Miami a licencié Phil Neville. Selon la presse espagnole, la franchise de David Beckham aurait l'intention de remplacer le coach anglais par Tata Martino, et ce, pour faciliter l'adaptation de la Pulga en MLS. De surcroit, l'Inter Miami penserait toujours à recruter Sergio Busquets, ancien coéquipier de Leo Messi au Barça.

En fin de contrat le 30 juin, Lionel Messi devrait quitter le PSG cet été et rejoindre un tout nouveau club librement et gratuitement. Conscient de la situation de la Pulga , l'Inter Miami serait plus que jamais en embuscade pour boucler un transfert à 0€. D'ailleurs, David Beckham ferait tout son possible pour convaincre Leo Messi de rejoindre sa franchise.

L'Inter Miami propose un contrat de 50M€ à Messi

Selon les informations de Sport.es , divulguées ce vendredi matin, l'Inter Miami a remercié Phil Neville dans le but de le remplacer par Tata Martino. Déterminé à recruter Lionel Messi cet été, David Beckham compterait miser sur le technicien argentin pour faciliter son transfert, puis son adaptation en MLS. Et Tata Martino ne serait pas le seul proche de Leo Messi qui pourrait signer à l'Inter Miami.

Beckham s'attaque à Busquets et Martino pour convaincre Messi