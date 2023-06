Transfert à 10M€, il met la pression sur le PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Prêté à Galatasaray, Mauro Icardi revit loin du PSG et réalise une magnifique saison en Turquie. Au point que des discussions aient été entamées entre les deux clubs en vue d'un éventuel transfert définitif. George Gardi, agent et intermédiaire proche de l'entourage de l'attaquant argentin, assure que tout dépend du PSG.

Auteur de 22 buts et 7 passes décisives cette saison, Mauro Icardi retrouve un excellent niveau du côté Galatasaray. Prêté jusqu'à la fin de la saison, l'attaquant argentin se verrait bien rester du côté d'Istanbul. Une option qui ne déplairait pas non plus au PSG qui ne compte plus sur son attaquant argentin. Néanmoins, il lui reste toujours un an de contrat à Paris, et comme l'explique George Gardi, agent et intermédiaire proche de l'entourage de Marco Icardi, c'est bien le PSG qui décidera.

«Tout dépend du PSG»

« Je pense que tout dépend du PSG parce qu’il a encore un an de contrat. Il est heureux à Istanbul où il est adulé par des millions de fans ce qui est très important. Et la vie à Istanbul est belle pour lui. Donc je pense qu’il y a des possibilités pour qu’il rester à Galatasaray la saison prochaine. Mais bien sûr il faudra qu’il y ait une négociation dans les prochaines semaines. Et on verra s’il restera », explique-t-il dans une interview accordée à Fabrizio Romano. Et pourtant, le dernier message de Wanda Nara laissait penser que Mauro Icardi allait quitter Galatasaray.

Un message d'adieu de Wanda Nara ?