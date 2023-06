PSG : Messi reçoit un coup de pression, c’est la panique

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat, Lionel Messi va quitter le PSG. Le dernier suspens concerne désormais son prochain club. La priorité de l'Argentin semble être un retour au FC Barcelone, mais les moyens limités des Catalans ralentissent le processus. En parallèle, les autres clubs intéressées mettent la pression sur le champion du monde.

Christophe Galtier a vendu la mèche. Présent en conférence de presse, l'entraîneur du PSG a reconnu que Lionel Messi disputera « son dernier match au Parc des Princes » samedi à l'occasion de la venue de Clermont. Par conséquent, deux ans après son arrivée à Paris, l'Argentin va déjà devoir trouver un nouveau club. Et alors qu'un retour au FC Barcelone fait régulièrement parler, le club blaugrana n'a officiellement pas transmis d'offres à Lionel Messi qui tarde donc à décider. Ce qui agacerait les autres clubs intéressés.

Messi est sous pression pour son avenir

C'est en tout cas ce que révèle le journaliste de la Cadena SER Santi Ovalle qui explique que plusieurs clubs demandant à Lionel Messi de s'activer dans sa décision. « Le club reconnaît que la situation était plus claire il y a quinze jours qu'elle ne l'est aujourd'hui. Il comprend que ces pressions peuvent faire douter Messi et c'est pourquoi la question est plus floue aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a quinze jours », explique le journaliste espagnol au micro d' El Larguero , avant de poursuivre.

«Ils attendent le feu vert de la Liga»