Le PSG passe à l’action, un gros transfert prend forme

Même si le PSG s’est consolé avec un titre de champion de France, cette saison reste un échec. Luis Campos en a conscience, c’est pour cette raison qu’il a déjà lancé les hostilités pour son mercato estival. Lucas Hernandez est l’une des pistes, de nouvelles discussions seraient même attendues la semaine prochaine.

La saison est enfin terminée pour le PSG ! Encore battus par Clermont en clôture de ce championnat, les hommes de Christophe Galtier peuvent enfin tirer un trait sur cette saison galère. Sacré champion de France, le PSG a fêté en toute modestie et avec beaucoup de prudence ce titre, en ayant une grosse pensée pour Sergio Rico, toujours à l’hôpital.

Pendant ce temps, Luis Campos planche déjà sur le mercato estival. Le PSG doit rebondir la saison prochaine et cela commence par un recrutement à la hauteur des ambitions du club de la capitale. Lucas Hernandez fait partie des nombreuses pistes étudiées par le PSG.

Paris Saint-Germain will insist on Lucas Hernandez as target in the next week — former Bayern board with Salihamidzić and Kahn wanted to keep the player, no plan to negotiate. Feels different now. 🔴🔵 #PSGTalks between Lucas and PSG are well advanced; not yet between clubs. pic.twitter.com/0MPZ9qktoq