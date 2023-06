Fiasco au PSG, voici les quatre candidats pour remplacer Galtier

Amadou Diawara

Pour remplacer Christophe Galtier, le PSG espérait s'offrir les services de Julian Nagelsmann. Mais alors que ce dossier a capoté, le club parisien a désormais quatre noms en tête pour occuper son banc à la reprise : Luis Enrique, Sergio Conceicao (FC Porto), Marcelo Gallardo et Thiago Motta (Bologne).

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Luis Campos a annoncé à Christophe Galtier qu'il ne sera plus l'entraineur du PSG la saison prochaine, et ce, parce qu'il est apparu fatigué et marqué par sa première année à Paris lors de leur dernière réunion.

Entre le PSG et Nagelsmann, c'est terminé

Pour pallier le départ de Christophe Galtier, le PSG aurait souhaité boucler la signature de Julian Nagelsmann, qui n'est plus le coach du Bayern, mais qui est encore sous contrat pendant trois ans. Toutefois, à en croire les dernières informations de L'Equipe , l'affaire aurait déjà capoté.

Enrique, Conceicao, Gallardo ou Motta au PSG ?