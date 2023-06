PSG : Voilà les deux options du Qatar pour le poste d’entraîneur

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que le PSG recherche activement un successeur à Christophe Galtier, un nouveau nom se serait retiré de la course. Ancien coach du Bayern Munich, Julian Nagelsmann n'aurait pas été convaincu par le projet sportif parisien et aurait décidé d'écarter définitivement cette option. Désormais, ils ne seraient plus que deux pour un seul poste.

L'annonce n'est pas encore officielle, mais l'avenir de Christophe Galtier ne fait plus le moindre doute. Le technicien ne conservera pas son poste d'entraîneur du PSG la saison prochaine. Depuis plusieurs jours, la direction parisienne travaille sur sa succession et avait décidé de s'arrêter sur Julian Nagelsmann, ancien coach du Bayern Munich.

C'est terminé pour Nagelsmann

Conseiller sportif du PSG, Luis Campos avait pris en main ce dossier, qui n'avait que très peu de chances d'aboutir comme l'avait annoncé le 10Sport.com dès le 7 juin. Et comme le confirme L'Equipe ce samedi, Nagelsmann aurait pris la décision de stopper les discussions avec le PSG.

Un duel Thiago Motta/Luis Enrique