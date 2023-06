Mbappé : Le Real Madrid propose un deal hallucinant au PSG

Amadou Diawara

Engagé jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé pourrait être vendu dès cet été, et ce, parce qu'il refuse de prolonger son contrat. Conscient de la situation, le Real Madrid souhaiterait inclure Ferland Mendy dans l'opération. De cette manière, le transfert de Kylian Mbappé lui couterait moins de 200M€.

A la fin de la saison dernière, Kylian Mbappé a paraphé un nouveau bail de deux années, plus une en option, avec le PSG. Dans une lettre envoyé à sa direction, le numéro 7 parisien a d'ores et déjà annoncé qu'il n'allait pas lever sa clause pour prolonger.

Le Real refuse de payer 200M€ pour Mbappé

Pour ne pas voir Kylian Mbappé partir librement et gratuitement dans un nouveau club à l'issue de son engagement le 30 juin 2024, le PSG serait prêt à le vendre lors de ce mercato estival. Alerté par la situation de la superstar française de 24 ans, le Real Madrid aurait monté un plan pour ne pas se ruiner sur son transfert.

Le Real propose un échange Mbappé-Mendy