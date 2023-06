Mbappé sur le départ, il annonce un excellente nouvelle pour le PSG !

Benjamin Labrousse

Actuellement présent avec l’équipe de France, Kylian Mbappé secoue la planète football. Alors que le PSG a récemment appris que le numéro 7 n’étendrai pas son contrat jusqu’en 2025, le club parisien cherche à le vendre. Mais le Real Madrid, toujours à l’affût dans ce dossier, ne compte pas bouger avant l’été 2024. Selon l’ancien président du club parisien Alain Cayzac, le PSG se remettra aisément du départ de Mbappé.

Comme à l’été 2022, la saga Kylian Mbappé devrait prendre de l’ampleur ces prochaines semaines. Vexée par le courrier envoyé ce lundi par son numéro 7 (indiquant qu’il ne comptait pas prolonger son contrat jusqu’en 2025), la direction parisienne pourrait se montrer vendeuse concernant l’attaquant français cet été, à en croire les informations de l’Équipe . Alors qu’un départ de Kylian Mbappé semble se profiler, le PSG pourra-t-il encaisser le vide laissé par le meilleur buteur de son histoire ?

Alain Cayzac l’affirme, «le PSG se remettra» du départ de Kylian Mbappé

Interrogé par le Parisien à ce sujet, l’ancien président (2006-2008) Alain Cayzac s’est montré clair à ce sujet. « Je ne suis évidemment pas heureux à l’idée de le voir partir dès cet été, mais quelle que soit l’immensité de son talent, rien ne peut être construit dans l’incertitude et sans un minimum de visibilité. Le PSG s’en remettra. Cette équation aurait été à résoudre un jour ou l’autre et que ce soit aujourd’hui serait un mal pour un bien » , affirme l’homme âgé de 82 ans à propos de Kylian Mbappé.

Le PSG «s’est toujours remis du départ de ses stars» affirme cet ancien président