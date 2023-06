Il annonce «une très bonne recrue» au PSG !

Arnaud De Kanel

Après avoir abandonné la piste menant à Julian Nagelsmann, le PSG aurait pris la décision d'engager Luis Enrique. La potentielle arrivée du technicien espagnol fait couler beaucoup d'encre et Frédéric Hermel, spécialiste du football espagnol, a dressé le portrait de celui qui devrait prendre la succession de Christophe Galtier.

Sauf improbable retournement de situation, Luis Enrique va débarquer au PSG pour remplacer Christophe Galtier. L'ancien coach du Barça, qui a souvent causé du tort au club de la capitale, est encore méconnu du grand public dans l'hexagone. Frédéric Hermel s'est chargé de le décrire du mieux possible pour RMC Sport .

«C’est quelqu’un de très intelligent»

« C’est un excellent entraîneur et personne ne doute de ça en Espagne. C’est le premier entraîneur qui a su faire évoluer le jeu du Barça après ceux qui ont suivi Guardiola (parti en 2012). Il y a eu Tito Vilanova (2012-2013) et Tata Martino (2013-2014). Il a réussi à faire évoluer le jeu du Barça même avec Messi devant. Le Barca était devenu trop prévisible, il l’a rendu beaucoup plus direct. Il a gagné une Ligue des champions, deux Ligas. Il y a eu des conflits avec les stars du Barça parce que le vestiaire était très compliqué à gérer. Il (Messi) revenait de vacances après Noël, tout début janvier et à l’époque le président était venu voir Messi en lui demandant s’il voulait la tête de Luis Enrique et Messi avait répondu: ‘non, je veux qu’on me foute la paix’. S’il signe au PSG, je trouve que c’est une très bonne recrue. Il n’a pas peur, a de la personnalité. Vous vous souvenez du nez en sang de Luis Enrique lors du Mondial 1994 après un coup de coude de Tassoti. C’était un joueur avec une énorme personnalité et c’est un entraîneur avec une énorme personnalité. C’est quelqu’un de très intelligent », a rappelé Frédéric Hermel au sujet de Luis Enrique, le favori pour reprendre le PSG.

«Il a une haine viscérale des journalistes»