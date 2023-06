PSG : Le Qatar boucle un énorme coup, il fait déjà l’unanimité

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG a trouvé le remplaçant de Christophe Galtier ! Ces dernières heures, le club parisien se serait, sérieusement, rapproché d'un accord avec Luis Enrique, libre depuis son départ de la sélection espagnole en décembre dernier. Un dossier initié par le Qatar, mais validé par Luis Campos, conseiller sportif du PSG.

Les recherches touchent à leur fin. Après avoir exploré de nombreuses pistes pour remplacer Christophe Galtier, dont celle menant à Julian Nagelsmann, le PSG aurait, enfin, trouvé sa perle rare. Comme le confirme RMC Sport ce lundi soir, le club parisien serait sur le point de toucher au but avec Luis Enrique.

Mercato : Le PSG tremble avec cette annonce ! https://t.co/qdR2VLeeRs pic.twitter.com/K1YCjN7nAY — le10sport (@le10sport) June 19, 2023

Le profil de Luis Enrique validé en interne

Selon le média, le dossier a été initié par le Qatar, et notamment par Nasser Al-Khelaïfi. Le président du PSG apprécie le profil de Luis Enrique et, notamment, sa combativité. Conseiller sportif du club parisien, Luis Campos aurait validé ce dossier, lui qui n'était pas particulièrement fan de Julian Nagelsmann.

Luis Enrique a dressé son plan de vol

L'ancien entraîneur du FC Barcelone a, très vite, été convaincu par le projet présenté par Al-Khelaïfi et son équipe. Luis Enrique s'est déjà penché sur l'équipe et sur les défauts observés la saison dernière. Il a déjà observé un certain manque d'envie de la part de certaines stars la saison dernière et compte bien faire bouger les lignes.