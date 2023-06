PSG : Le nouvel entraîneur a déjà fait des ravages !

Arnaud De Kanel

Le PSG accélère pour remplacer Christophe Galtier. La piste menant à Julian Nagelsmann est tombée à l'eau et c'est donc Luis Enrique qui devrait s'asseoir sur le banc parisien la saison prochaine. En tant qu'entraineur mais aussi en tant que joueur, l'Espagnol possède déjà une histoire bien fournie avec le PSG.

Comme annoncé le 6 juin sur le10sport.com, Julian Naglesmann ne rejoindra pas le PSG. La piste la plus chaude mène désormais à Luis Enrique. Dans son passé, l'Espagnol de 53 ans a déjà eu affaire au PSG et les supporters parisiens en gardent un très mauvais souvenir. Explications.

Le PSG écrit son histoire face à Enrique

Avant de s'asseoir sur les bancs, Luis Enrique était un joueur professionnel. Il a notamment évolué du côté du Real Madrid de 1992 à 1996. Durant ces quatre années, il avait notamment croisé la route du PSG en quart de finale de Coupe de l'UEFA. En 1993, Enrique va débuter son histoire avec club de la capitale par une victoire 3 buts à 1 au Santiago Bernabeu. Mais au match retour, le PSG avait tout renversé pour arracher la prolongation grâce à George Weah et David Ginola. Titulaire au coup d'envoi, le futur entraineur du PSG avait assisté à la fin de la rencontre depuis le banc de touche, impuissant face au coup de casque d'Antoine Kombouaré qui avait envoyé les Parisiens en demi-finale. La saison d'après, le PSG avait encore fait tomber le Real Madrid pour se hisser en demi-finales de Coupe des Coupes. Tout avait très mal débuté pour Luis Enrique face aux Rouge et Bleu mais il a su inverser la tendance.

Enrique, bourreau européen du PSG avec le Barça