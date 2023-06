Mbappe : Le PSG veut le vendre, le prochain entraîneur lâche un coup de pression

Jean de Teyssière

En début de semaine dernière, tout le monde ne parlait que d'une chose : la lettre envoyée par Kylian Mbappé au siège du PSG leur indiquant qu'il ne prolongerait pas son contrat avec le club de la capitale jusqu'en 2025. Par conséquent, un départ libre en juin 2024 est envisagé, chose que ne veut pas le PSG. Placé sur la liste des transferts, l'arrivée prochaine de Luis Enrique pourrait bien tout bouleverser.

Kylian Mbappé a provoqué l'ire de Nasser al-Khelaïfi et des dirigeants parisiens lorsqu'il a annoncé par le biais d'une lettre qu'il ne comptait pas prolonger avec le club parisien. Une situation qui embête le PSG, qui souhaitait de Mbappé la tête de gondole de son projet et qui permettait d'attirer de nombreux joueurs. Mais devant sa nouvelle politique du « ne rien laisser passer », le club parisien, Mbappé ou non, a décidé de sévir et lui a fixé un ultimatum : soit il prolonge, soit il part.

Luis Enrique ne veut pas laisser partir Mbappé

Alors qu'il n'a pas encore signé son contrat avec le PSG, Luis Enrique aurait déjà demandé des garanties avant d'apposer sa signature. L'une d'entre elle concerne Kylian Mbappé, Luis Enrique voulant absolument avoir ce joueur au sein de son effectif la saison prochaine. Conscient du bras de fer qui s'est installé entre le PSG, selon le journaliste espagnol de El Chiringuito , Eduardo Inda, l'ancien sélectionneur de l'Espagne aurait demandé à sa direction de ne pas vendre Mbappé cet été.

Mbappé, « le meilleur joueur du monde » pour Luis Enrique

Eduardo Inda va même plus lion, en détaillant pourquoi Luis Enrique souhaite conserver Mbappé. Pour 3 raisons. La première, c'est qu'il est le meilleur joueur du monde et donc irremplaçable. La deuxième en raison du poids qu'il a dans le vestiaire et du lien qu'il a avec le Parc des Princes et la troisième car sans lui, Luis Enrique ne voit pas comment il pourrait avoir une chance de remporter la Ligue des Champions.