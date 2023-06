PSG : Un accord est trouvé pour cette star

Alexis Brunet

Avec la probable arrivée de Luis Enrique, le PSG va accélérer sur le mercato. L'entraîneur espagnol a une idée précise de ce qu'il veut à Paris. Malheureusement pour le club de la capitale, lkay Gündoğan ne devrait pas atterrir en Ligue 1. Le dernier vainqueur de la Ligue des Champions va sûrement s'engager avec le FC Barcelone.

Pour l'instant, Luis Campos a opéré en secret. Le conseiller football du PSG aurait déjà bouclé la venue de trois joueurs. Il a engagé pour 60M€ le milieu de terrain uruguayen Manuel Ugarte. Il a aussi réussi deux jolis coups gratuitement, puisque Marco Asensio et Milan Skriniar, tous les deux en fin de contrat, se sont engagés avec Paris.

Paris veut du lourd

Après avoir bouclé le recrutement de ces joueurs, Paris ne veut pas s'arrêter, et vise du lourd. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Bernardo Silva est la priorité des dirigeants parisiens. Luis Campos a déjà travaillé avec lui à l'AS Monaco et il rêve de le ramener en France. Le PSG vise aussi un gros coup pour le poste de numéro 9. Les noms de Victor Osimhen, Harry Kane et Gonçalo Ramos, sont notamment évoqués. Le champion de France qui voulait déjà se renforcer considérablement en attaque, sera littéralement obligé de sortir plusieurs dizaines de millions d'euros si Kylian Mbappé vient à quitter le club cet été.

Approché par le PSG, il va toucher le jackpot https://t.co/lmLpmSK1HB pic.twitter.com/o900ODERQh — le10sport (@le10sport) June 21, 2023

Gündoğan va filer à Barcelone