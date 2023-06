Le PSG a une galère pour son mercato !

Axel Cornic

Avec le départ de Lionel Messi et celui probable de Neymar, l’attaque du Paris Saint-Germain devrait totalement changer de visage cet été. La priorité de Luis Campos est clairement celle d’enfin recruter un numéro 9, profil qui manque cruellement au PSG depuis plusieurs saisons… mais qui pourrait bien poser énormément de problèmes lors de ce mercato.

La saison est terminée, mais au PSG on travaille d’arrache-pied pour préparer la prochaine. L’objectif affiché par Luis Campos est clair, puisqu’il souhaite construire un collectif fort autour d’un Kylian Mbappé qui a clairement envie d’ailleurs. Cela commencera par l’attaque, avec le dossier de l’attaquant de pointe qui va énormément faire parler au cours des prochaines semaines.

Kolo Muani rêve en grand

Plusieurs noms ont été évoqués en ce début de mercato, mais au PSG on semble vouloir privilégier la filière française avec un certain Randal Kolo Muani. Révélation de Bundesliga, l’ancien du FC Nantes plaît beaucoup à Paris et d’après les informations de L’Équipe il viserait clairement un top club européen, en dépit de ce qu’il a pu dire récemment sur son avenir à Francfort.

Le PSG à la traîne ?

Pourtant, le PSG part de très loin ! Le quotidien assure en effet que le club de la capitale aurait un large retard dans la course à Kolo Muani, avec deux clubs qui semblent avoir pris la main. Il s’agirait de Manchester United et du Bayern Munich, qui seraient déjà passé à l’action. Les Bavarois semblent décidé à dépenser gros pour enfin trouver le successeur de Robert Lewandowski, tandis que les mancuniens peuvent compter du un Erik ten Hag visiblement très actif sur le mercato.

Le Real Madrid pas très chaud