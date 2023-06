Mercato : L’OM boucle un transfert à 7M€

Thomas Bourseau

Le successeur d’Igor Tudor arrive à grands pas à l’OM, à savoir Marcelino, qui devrait signer un contrat de deux saisons. En parallèle, le club phocéen serait sur le point de vendre Arkadiusz Milik à la Juventus.

Le mercato commence à sérieusement s’accélérer à l’OM. Alors que le club phocéen doit passer par le 3ème tour préliminaire de la Ligue des champions afin de participer à la phase de poules de la prochaine édition de la C1, courant août, il semblerait que Pablo Longoria ait enfin déniché le successeur d’Igor Tudor.

Un nouvel entraîneur en approche

C’est du moins l’information divulguée par RMC Sport cette nuit et confirmée par Foot Mercato notamment. Accord trouvé entre l’OM et Marcelino pour que le technicien espagnol soit l’entraîneur de l’Olympique de Marseille pour les deux prochaines saisons. Il ne resterait plus que quelques détails à régler. Et au niveau du vestiaire, une vente se serait considérablement dessinée ces dernières heures.

Mercato : C’est fait, l’OM boucle un dossier brûlant https://t.co/W14E26cheq pic.twitter.com/Sy2ffauG13 — le10sport (@le10sport) June 21, 2023

Une vente à 7M€ au total de Milik à la Juventus