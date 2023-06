PSG : Coup de théâtre pour le mercato de Mbappé

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a annoncé à sa direction qu'il n'allait pas activer l'option pour prolonger d'une saison. Pour ne pas voir son numéro 7 partir librement et gratuitement dans un an, le club de la capitale songerait à le vendre cet été. Malgré tout, le Real Madrid ne compterait pas s'attaquer à Kylian Mbappé lors de cette fenêtre de transferts.

A la fin de la dernière saison, Kylian Mbappé a paraphé un bail de deux années, plus une en option. Dans une lettre envoyée à sa direction, le numéro 7 du PSG a fait savoir qu'il n'allait pas lever la clause pour étendre son contrat jusqu'en 2025.

Le PSG a une galère pour son mercato ! https://t.co/U0nTzaIUku pic.twitter.com/axJOykqwHx — le10sport (@le10sport) June 21, 2023

Mbappé vendu par le PSG cet été ?

Pour ne pas voir Kylian Mbappé claquer la porte librement et gratuitement à l'été 2024, le PSG aurait prévu de le vendre lors de ce mercato, et ce, s'il ne change pas d'avis concernant sa prolongation. Une information qui n'aurait pas échappé au Real Madrid, qui était prêt à boucler son transfert dès maintenant. Toutefois, le club merengue aurait finalement décidé de lâcher l'affaire pour le moment.

Le Real Madrid passe son tour pour Mbappé