OM : C'est confirmé pour Galtier !

Rien n'est encore officiel, mais l'OM tiendrait donc enfin son nouvel entraîneur. D'ici peu, c'est Marcelino qui devrait venir remplacer Igor Tudor. De quoi par ailleurs mettre fin à la rumeur Christophe Galtier. Le nom de l'entraîneur du PSG a circulé à l'OM, où on pensait visiblement bien à lui.

Pour l'OM, ça n'aura donc pas été simple de trouver un nouvel entraîneur. Pablo Longoria a dû faire avec les échecs des pistes menant à Marcelo Gallardo et Paulo Fonseca, mais voilà que le président olympien a fini par trouver son bonheur. Tout indique désormais que c'est Marcelino qui va venir entraîner l'OM. L'Espagnol connait très bien d'ailleurs Longoria, qui semble l'avoir privilégié à Christophe Galtier.

L'OM a pensé à Galtier

Ces derniers jours, il a en effet été question de l'option Christophe Galtier pour l'OM. Le nom de l'entraîneur du PSG circulait sur la Canebière et c'était visiblement une possibilité. Selon les informations de La Provence , Galtier était bel et bien dans un coin de la tête de l'OM. Pour autant, cela n'aurait pas été plus loin de cela...

Tout reste encore à faire pour son départ du PSG

Annoncé à Naples ou encore à l'OM, Christophe Galtier est pour le moment toujours officiellement l'entraîneur du PSG. Bien que son départ du club de la capitale soit annoncé, il faut se mettre d'accord sur les modalités de la rupture de son contrat. Et pour le moment, aucun terrain d'entente n'a été trouvé avec Galtier.