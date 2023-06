OM : Tudor est parti, son successeur lâche une punchline

Thomas Bourseau

Bien que le jeu qu’il a prôné à l’OM cette saison ait été salué par les suiveurs et les supporters, Igor Tudor n’a pas fait mieux que son prédécesseur Jorge Sampaoli. Parti de son plein gré début juin, Tudor va être remplacé par Marcelino. Et l’entourage de l’Espagnol n’a pas manqué de souligner un gros changement entre les deux entraîneurs.

Igor Tudor a pris une décision surprenante avant même la fin de la saison : quitter l’OM seulement un an après son arrivée au pied levé pour remplacer Jorge Sampaoli. Les préceptes de jeu de Tudor ont été globalement appréciés par les supporters de l’OM au fil de la saison et par le président Pablo Longoria qui l’avait défendu dès ses débuts poussifs à l’été 2022.

Tudor part en faisant moins bien que Sampaoli

Néanmoins, au niveau du bilan comptable, Igor Tudor aura fait moins bien que son prédécesseur en se contentant d’une troisième place au classement de Ligue 1 derrière le RC Lens et le PSG. De plus, son management et notamment la gestion de certains cadres ont été pointés du doigt. Son successeur semble être Marcelino, bien que l’arrivée du technicien espagnol n’ait pas encore été officialisée par l’OM.

L'OM prépare un transfert surprise https://t.co/EzPmKUgVwr pic.twitter.com/zaXShhQZoR — le10sport (@le10sport) June 22, 2023

«Côté rigueur, Tudor à côté de Marcelino, c’est un bisounours»