PSG : Neymar fait une annonce en privé, c’est décidé pour son transfert

Malgré sa situation contractuelle confortable, son bail expirant en 2027, Neymar voit son avenir s’inscrire en pointillé alors que le PSG se verrait bien s’en séparer dès cet été. Une position qui pourrait être revue avec l’arrivée de Luis Enrique sur le banc de touche. De son côté, la star brésilienne semble déterminée à revenir au meilleur de sa forme.

Après une nouvelle saison compliquée, marquée par une énième blessure à la cheville et plusieurs polémiques, Neymar entame l’été avec des doutes en tête. Le PSG souhaite se séparer de sa star, pour sa part hésitante quant à la suite à donner à sa carrière. Après avoir songé à plier bagage, l’attaquant brésilien de 31 ans, courtisé par l’Arabie saoudite mais également Chelsea comme vous l’a révélé le10sport.com, s’imagine désormais rester, notamment après avoir appris la nomination de Luis Enrique sur le banc de touche.

Un avenir au PSG ?

Les deux hommes se connaissent bien pour s’être côtoyés au FC Barcelone entre 2014 et 2017. Selon Le Parisien , le futur entraîneur du PSG aurait d’ores et déjà contacté son ancien joueur, signe qu’il compte sur lui pour la saison à venir. « Les deux ont échangé et il n'a pas été question d'un départ lors de cette discussion », a indiqué jeudi le journaliste Benjamin Quarez sur le site du Parisien . Une aubaine pour Neymar, prêt à se relancer.

Neymar est déterminé et le fait savoir à ses proches