PSG : Un pote de Neymar a tout prévu pour son transfert

Thomas Bourseau

Le PSG aimerait tourner la page Neymar et lui chercherait une porte de sortie. Chelsea s’est renseigné sur sa situation. Et selon son compatriote brésilien Lucas Moura, Neymar doit rejoindre la Premier League s’il n’est plus heureux à Paris.

Entre Neymar et le PSG, le divorce pourrait bien être prononcé avant la clôture du mercato. En effet, le10sport.com vous affirmait le 6 juin dernier que Chelsea était venu aux renseignements dans le cadre de l’éventuel transfert du Brésilien, sous contrat au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2027.

Neymar prêt à rester au PSG en raison de l’arrivée d’Enrique

Néanmoins, L’Equipe a dernièrement fait savoir que l’imminente nomination de Luis Enrique en tant qu’entraîneur du PSG aurait changé l’état d’esprit de Neymar, qui souhaiterait à présent rester. Néanmoins, pour Lucas Moura, si jamais Neymar était poussé vers la sortie, il devrait l’imiter en quittant le PSG pour la Premier League.

Mercato - PSG : Un coup de fil est révélé, tout bascule pour Neymar https://t.co/GhMCyYLxJa pic.twitter.com/xfnMBZk6Fk — le10sport (@le10sport) June 22, 2023

«Je lui conseillerais de jouer en Premier League»