Mercato : Le PSG a choisi sa recrue idéale

Thomas Bourseau

Cet été, le PSG semble être bien déterminé à renforcer sa charnière centrale. En plus de Milan Skriniar, Luis Campos travaillerait sur le dossier Lucas Hernandez. Mais selon Foot Mercato, le profil de Jean-Clair Todibo représenterait tout ce que le conseiller football du PSG recherche.

Avant la clôture du mercato estival, le PSG pourrait recruter plus d’un défenseur central. A commencer par Milan Skriniar, qui a, de lui-même, annoncé son arrivée en tant qu’agent libre au PSG le 13 juin. « Nous verrons ce qui se passera au PSG, mais l’important est que j’aille bien. (…) Aujourd’hui, je me sens bien, mais sans jouer, on ne trouve pas son rythme de match. Si l’entraîneur veut m’aligner, j’aiderai l’équipe parce que je suis prêt et déterminé. À Paris, au PSG, nous verrons ce qui se passera, mais l’important est de se sentir bien » . Et ce, bien que le PSG n’ait pas communiqué à ce sujet.

Après Milan Skriniar, place à Lucas Hernandez ? Le Bayern dit non

En parallèle, le comité de direction du PSG semble creuser du côté du Bayern Munich. En effet, le profil polyvalent du défenseur Lucas Hernandez, capable de jouer dans l’axe ou d’occuper le couloir gauche, plairait au PSG. Le président du club bavarois, Herbert Hainer, a cependant dernièrement fait savoir qu’il était hors de question en l’état que le champion du monde tricolore quitte le Bayern Munich. « C’est un joueur intéressant, il a un grand cœur sur le terrain et aussi dans le vestiaire. J’ai entendu parler de l’intérêt du PSG, mais nous voulons le garder. Voyons ce qui se passera en été ».

Todibo coche toutes les cases de Campos