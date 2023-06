Mercato - PSG : Un coup de fil est révélé, tout bascule pour Neymar

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En plein doute pour son avenir, au moment où le PSG souhaite se séparer de lui, Neymar aurait revu sa position et s’imaginerait poursuivre sa carrière dans la capitale. Une position renforcée par l’arrivée attendue de Luis Enrique, son ancien entraîneur au FC Barcelone, avec qui la star auriverde se serait déjà entretenue.

Sous contrat jusqu’en juin 2027, Neymar est en position de force pour son avenir. Alors qu’on le disait hésitant pour la suite de son aventure au PSG, l’attaquant brésilien se verrait désormais rester dans la capitale, notamment après avoir eu vent de l’arrivée de Luis Enrique sur le banc, les deux hommes disposant d’une très bonne relation après avoir collaboré ensemble au FC Barcelone.

« Pour l'instant, Neymar n'a pas exprimé d'envie de départ »

« Pour l'instant, Neymar n'a pas exprimé d'envie de départ. En revanche, en interne, son cas ne fait pas l'unanimité et la porte a été ouverte il y a plusieurs mois pour un éventuel transfert. On avait parlé de Chelsea par exemple , a confié Benjamin Quarez dans un chat organisé par Parisien , confirmant nos récentes informations. Maintenant, un entraîneur qu'il connait bien arrive. Il a été le grand Neymar sous les ordres de Luis Enrique avec Barcelone et cela peut changer la donne. »

« Les deux ont échangé »