Mercato : Il annonce son arrivée au PSG !

Thibault Morlain

L'été dernier, Leandro Paredes faisait partie de ces indésirables exfiltrés par le PSG. L'Argentin était alors partie en prêt à la Juventus, qui disposait d'ailleurs d'une option d'achat. Celle-ci n'a toutefois pas été levée et l'avenir de Paredes fait donc parler. Mais voilà qu'il va d'abord repasser par le PSG comme il l'a confirmé.

Au PSG, Luis Campos travaille sur de nombreuses arrivées. Mais outre ces nouvelles recrues, le club de la capitale va également enregistrer les retours de prêt de nombreux indésirables, partis l'été dernier. Cela vaut notamment pour Leandro Paredes. L'Argentin avait été prêté à la Juventus. Mais l'expérience n'a pas été si concluante et la Vieille Dame n'a finalement pas levé son option d'achat pour Paredes.

PSG : Surprise, Neymar annonce sa prochaine destination ! https://t.co/QLz5gIiBG8 pic.twitter.com/e8aSQ4k8ww — le10sport (@le10sport) June 23, 2023

« Je dois retourner au PSG »

Quid maintenant de l'avenir de Leandro Paredes ? Alors que l'Argentin est encore sous contrat jusqu'en 2024 avec le PSG, il s'est confié sur la suite. Et au micro de TyC Sports , il a notamment annoncé son retour prochain à Paris : « Mon avenir n'est pas encore défini. Je dois retourner au PSG. Maintenant, je vais profiter de mes vacances et après nous verrons ».

Un avenir en Turquie pour Paredes ?

Mais voilà que le retour au PSG pourrait être bref pour Leandro Paredes. L'Argentin ne semble toujours pas entrer dans les plans des Parisiens. Et à un an de la fin de son contrat, le milieu de terrain pourrait alors être vendu. Reste à savoir à qui. Dernièrement, on annonçait notamment Paredes du côté de la Turquie.