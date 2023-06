PSG : Réunion au sommet pour le gros coup de l’été !

Alexis Brunet

C'est certain, le PSG va vouloir frapper un gros coup cet été. Reste encore à savoir qui sera l'heureux élu. Aux dernières nouvelles, c'était Victor Osimhen qui était le favori pour rejoindre la capitale française. Justement, son agent doit rencontrer prochainement le président du Napoli, afin de parler de l'avenir de son prochain.

Pour l'instant, les supporters du PSG ne sont pas emballés par le mercato de Luis Campos. Paris a dépensé 60M€ sur Manuel Ugarte, mais rien ne dit que cela collera avec Luis Enrique, d'un point de vue tactique. Le conseiller football parisien a aussi mis la main sur Marco Asensio, qui jouait les seconds couteaux au Real Madrid, et Milan Skriniar qui traîne des problèmes au dos depuis de longs mois.

Victor Osimhen au PSG la saison prochaine ?

Luis Campos en a conscience, il va devoir ramener un gros joueur à Paris, encore plus depuis le départ de Lionel Messi, et celui possible de Neymar, ou même Mbappé. Selon les informations d' Il Mattino Di Napoli , une réunion devrait avoir lieu dans les prochains jours entre le président de Naples et l'agent de Victor Osimhen. Cela sera l'occasion d'évoquer une prolongation de contrat, mais aussi les offres reçues par le buteur nigérian. Le club de la capitale a fait de l'ancien attaquant de Lille sa priorité en attaque.

Kane est pisté aussi

Luis Campos se montre particulièrement intéressé par l'attaquant qu'il avait connu au LOSC, mais il garde d'autres solutions au cas où. Harry Kane qui pourrait quitter Tottenham cet été est dans la liste du PSG aussi, tout comme Gonçalo Ramos du Benfica Lisbonne.