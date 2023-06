Le PSG plombé par l'Arabie saoudite, il s'agace

Alexis Brunet

Luis Campos avance tranquillement sur le mercato du PSG. Mais le Portugais pourrait rapidement mettre un coup de fouet, en allant chercher Bernardo Silva, dont il est un grand fan. Paris était depuis quelques semaines concurrencé par le FC Barcelone, et depuis peu c'est Al-Hilal qui est entré dans la danse. Pour Lionel Charbonnier, si le joueur de Manchester City réfléchit à la proposition saoudienne, le champion de France doit abandonner le dossier.

Lors de l'été 2017, le PSG mettait la main sur Neymar et Mbappé, à coups de centaines de millions d'euros. Quatre ans plus tard, c'est gratuitement que Paris a ramené une autre superstar dans la capitale, Lionel Messi. Pour ce mercato estival 2023, les supporters parisiens se demandent bien quel nouveau gros joueur Luis Campos fera-t-il venir. D'autant plus que le besoin est urgent. Messi s'en est allé, et ses deux autres compagnons de la MNM pourraient en faire de même.

Bernardo Silva est le rêve de Campos

Luis Campos a plusieurs idées en tête pour le gros coup de l'été au PSG. Il vise un numéro 9, Victor Osimhen ou Harry Kane pourraient être choisis. Mais cela coûtera cher, très cher. Une piste moins onéreuse, mais tout aussi clinquante existe. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Paris et son conseiller football rêvent de faire revenir en France Bernardo Silva. Cela pourrait tenter le Portugais, mais la concurrence est rude.

Paris doit abandonner Silva, s'il réfléchit à l'offre d'Al-Hilal