Mercato : Le PSG entame un nouveau bras de fer !

Luis Campos va sûrement s'activer tout l'été afin de réaliser un mercato de qualité pour le PSG. Le Portugais a déjà bouclé plusieurs dossiers, mais certaines autres pistes sont encore en attente. Dernièrement le club de la capitale a été associé à Federico Chiesa. Le joueur de La Juventus pourrait quitter le club italien, mais plusieurs équipes sont aussi sur le champion d'Europe en 2021. Newcastle serait la dernière formation en date intéressée par l'attaquant.

Pour l'instant, le PSG n'a annoncé aucunes arrivées, et il a même perdu certains joueurs. En fin de contrat cet été, Sergio Ramos et Lionel Messi ont fait le choix de ne pas prolonger leurs contrats. Il faudra donc remplacer ces deux éléments d'expérience. Bien que rien ne soit encore officiel, Luis Campos s'est activé en coulisses. Le Portugais a mis la main sur Manuel Ugarte, Marco Asensio et Milan Skriniar. Ces transferts seront tous probablement annoncés dans les prochains jours, et d'autres pourraient suivre rapidement.

Chiesa est dans le viseur du PSG mais...

Kang-in Lee ainsi que Cher Ndour sont très proches de rejoindre le PSG. Deux joueurs qui ne sont pas très connus du grand public. En revanche, Paris pourrait passer à l'action pour Federico Chiesa. L'attaquant de la Juventus coûterait une soixantaine de millions d'euros à Luis Campos. Mais le conseiller football parisien va devoir vite se décider, car la concurrence est élevée sur l'Italien. Alors que l'on savait que Chelsea, le Bayern Munich et Liverpool étaient intéressés, selon les informations de Gianluca Di Marzio, Newcastle le serait aussi. Les Magpies disposent de moyens conséquents depuis leur rachat, et pourraient réussir quelques gros coups cet été.

Bernardo Silva objectif numéro 1 de Campos

Il n'est pas certain que Federico Chiesa soit la priorité de Luis Campos. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le Portugais souhaite depuis plusieurs semaines attirer Bernardo Silva au PSG. Le joueur de Manchester City est tenté par l'aventure parisienne, mais l'Arabie saoudite et ses millions pourraient tout faire changer.