Le PSG veut l’éjecter, il se lâche sur son avenir

Alexis Brunet

Le PSG va devoir gérer plusieurs dossiers importants sur le mercato, et notamment la gestion des joueurs qui reviennent de prêt. Ils sont nombreux à ne pas avoir donné satisfaction, et ils reviendront donc cet été à Paris. C'est le cas de Leandro Paredes, qui n'est pas conservé par la Juventus. Le club de la capitale ne veut pas le garder, et l'intéressé a affirmé ne pas vouloir revenir à Boca Juniors pour le moment.

Pour l'instant, Luis Campos s'est occupé des arrivées au PSG. Le conseiller football parisien a bouclé les transferts de Manuel Ugarte en provenance du Sporting Portugal, Marco Asensio du Real Madrid, et Milan Skriniar de l'Inter Milan. Les pistes Kang-in Lee et Cher Ndour sont aussi très chaudes, des solutions pourraient être trouvées dans les prochains jours. L'ancien dirigeant de l'AS Monaco souhaite aussi frapper un grand coup. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Bernardo Silva est grandement espéré dans la capitale française.

Aucune vente pour l'instant

Après avoir finalisé ses derniers dossiers, Luis Campos devra se pencher sur les indésirables du PSG. Les joueurs qui ne méritent pas de rester à Paris. Ils sont nombreux dans ce cas. On peut citer des éléments comme Julian Draxler par exemple, Georginio Wijnaldum ou bien Leandro Paredes. L'Argentin n'a pas brillé à la Juventus. Le club italien n'a donc pas décidé de le conserver, au grand damne du PSG.

Paredes ne veut pas revenir à Boca Juniors