Le PSG veut se débarrasser de Mbappé, il l'annonce en direct

Jean de Teyssière

Après l'envoi de la lettre au siège du PSG de la part de Kylian Mbappé, leur indiquant qu'il ne prolongerait pas son contrat l'année prochaine et qu'il partirait donc libre en juin 2024, le mercato parisien en est tout chamboulé. Le PSG avait alors une stratégie claire : soit leur numéro 7 prolonge, soit il part dès cet été. Et Fabrizio Romano, journaliste mercato a annoncé en direct que le PSG souhaitait vendre Mbappé cet été.

A quoi va ressembler le PSG la saison prochaine ? Pour l'instant, aucune des recrues annoncées (Ugarte, Skriniar, Asensio) n'ont été officialisées et la tendance est plus à des départs en ce moment au PSG. Sergio Ramos, Lionel Messi sont partis et Kylian Mbappé pourrait bien suivre rapidement. Le numéro 7 parisien avait pourtant affiché sa volonté de rester au PSG la saison prochaine lors du dernier rassemblement des Bleus : « Je me résous seulement à jouer au PSG l’année prochaine, c’est ce que j’ai dit, il y a beaucoup de choses qui se passent durant une année, encore plus au PSG. »

Mbappé vers le Real Madrid pour une somme record ?

C'est l'incroyable bombe venue du média PSG Community jeudi soir. D'après eux, le PSG et le Real Madrid se seraient mis d'accord pour la vente de Kylian Mbappé. Le montant évoqué serait un record dans le monde du foot puisqu'il s'agirait d'une somme de 200M€ à laquelle s'ajoutent 50M€ de bonus. Avec 250M€, le montant de ce transfert dépasserait le record détenu par le PSG lors de l'arrivée de Neymar, contre 222M€.

« Le club parisien veut le vendre maintenant »