Le PSG a bouclé un coup en or à 5M€

Hugo Chirossel

Après Milan Skriniar, le PSG a enregistré l’arrivée d’un autre joueur libre de tout contrat, Marco Asensio. Si elle n’a pas encore été officialisée, l’ancien du Real Madrid portera bien le maillot parisien la saison prochaine. Alors qu’un salaire de 10M€ par an était évoqué, l’international espagnol se serait en réalité engagé avec le club de la capitale pour moitié moins.

Comme indiqué par Le 10 Sport , tout est bouclé pour l’arrivée de Marco Asensio au PSG. L’international espagnol a décidé de ne pas prolonger avec le Real Madrid et de rejoindre le club de la capitale. Après Milan Skriniar, le PSG a donc réussi à s’attacher les services d’un autre joueur libre de tout contrat.

Coup de tonnerre, le PSG met la pression à Mbappé https://t.co/mqWA0qhfh4 pic.twitter.com/E84BgMlHji — le10sport (@le10sport) June 22, 2023

« C’est moitié moins la signature d’Asensio »

D’après The Athletic , le salaire de Marco Asensio au PSG serait de 10M€ par an. Mais à en croire les informations de Jérôme Rothen, ses émoluments seraient en réalité beaucoup moins élevés. « Il y a beaucoup de choses qui sont sorties sur Asensio. C’est 10M€ chaque année et tout ça. Non, c’est moitié moins la signature d’Asensio », a-t-il déclaré dans Rothen s'enflamme sur RMC .

« Je trouve ça cohérent »