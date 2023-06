L’OM fait un pari sur le mercato, c’est validé

Thomas Bourseau

Marcelino semble être l’heureux élu et le prochain entraîneur de l’OM jusqu’à l’été 2025. Un choix fort de Pablo Longoria selon son ancien joueur Julien Escudé qui a validé ce pari du président du club phocéen.

Après le départ surprise d’Igor Tudor au tout début du mois de juin, Pablo Longoria s’est empressé de trouver un nouvel entraîneur pour l’OM. Néanmoins, le président du club phocéen s’est heurté aux refus de Marcelo Gallardo et de Paulo Fonseca notamment. Finalement, Longoria a fait le choix d’offrir le poste à un ami de longue date aux côtés duquel il avait déjà travaillé à Huelva et à Valence au cours des deux dernières décennies.

«L’étranger, c’est la marche supérieure pour lui, dans un contexte marseillais particulier»

Et bien que l’OM sera la première expérience de l’Espagnol en dehors de ses frontières, Julien Escudé affirme que Marcelino est un choix judicieux pour l’avoir connu à Séville. « Il a toujours soif de grandir. C’est important cette motivation. C’est un peu comme Unai Emery qui a réussi en Espagne et qui a voulu grandir en partant dans d’autres championnats. Marcelino est très apprécié en Espagne. Pourquoi il n’a pas entraîné le Real, le Barça ou l’Atlético ? Je pense que ces équipes cherchent des coachs qui ont plus d’expérience internationale. Mais il a eu des résultats avec ses équipes. L’étranger, c’est la marche supérieure pour lui, dans un contexte marseillais particulier ».

«Tout était très contrôlé»