PSG : Surprise, un crack prend la fuite

Baptiste Berkowicz

Présenté comme véritable pépite du centre de formation du PSG, Ayman Kari n'a pas eu la chance d'engranger quelques minutes avec son club formateur. Le milieu de terrain de 18 ans avait été prêté à Lorient l'hiver dernier. Un prêt qui va être reconduit suite à un accord entre le club lorientais, le joueur et le club de la capitale. Une opportunité pour s'aguerrir encore plus avant de revenir à Paris.

Luis Campos sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur pour ce mercato estival. La politique des jeunes posent souvent question au sein du PSG. L'un de ses joueurs les plus prometteurs, Ayman Kari, va bien poursuivre la saison prochaine à Lorient. À 18 ans, il présente des qualités au dessus de la moyenne en montrant une technique et une puissance impressionnante.

Panique annoncée, le PSG est fixé pour son premier transfert https://t.co/piBxnxoL1s pic.twitter.com/2ykY6DHxuN — le10sport (@le10sport) June 22, 2023

Lorient l'a convaincu

Arrivé en Bretagne en janvier dernier, Ayman Kari n'a pas été dans les plans de Régis Le Bris pendant de nombreuses semaines. Un temps d'adaptation qui lui aura causé d'attendre la fin avril, et un match justement face au PSG, avant d'engranger des minutes avec Lorient suite à ses bonnes performances. Dans le cadre de son prêt de six mois, et reconductible une saison, le jeune milieu de terrain devrait bien voir cette année prochainement levée, selon Ouest-France . Toutes les parties seraient proches d’un accord pour permettre au joueur de 18 ans d'évoluer encore une saison sous le maillot des Merlus.

Le départ de Le Fée comme aubaine ?

Le secteur du milieu de terrain lorientais devrait être libéré dans les prochaines semaines suite au départ d'Enzo Le Fée. Le prometteur joueur français de 23 ans devrait prendre son envol, non lointaine, chez le voisin rennais. Un transfert qui ferait d'office grimper Ayman Kari dans la hiérarchie au milieu de terrain. Sous contrat jusqu'en 2025 avec le PSG, le joueur de 18 ans devrait donc revenir au sein du club de la capitale à l'été 2024.