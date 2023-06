Une star arrive à Paris, le PSG a trouvé le successeur de Mbappé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Bien qu’il dispose encore d’une année de contrat, Kylian Mbappé pourrait plier bagage cet été. Le PSG refuse en effet de conserver son numéro 7 s’il refuse de prolonger, et pourrait forcer sa sortie si la situation n’évoluait pas. Et pour le remplacer, les dirigeants auraient déjà une idée précise avec un joueur venu dans la capitale cette semaine…

Une prolongation ou un départ, l’ultimatum est fixé pour Kylian Mbappé. Le PSG n’entend pas entrer dans un nouveau feuilleton avec sa star et souhaite régler le dossier dès cet été. Si l’international refuse d’allonger son bail d’une saison, le club de la capitale fera alors le nécessaire pour s’en séparer. Un remplaçant de taille sera alors nécessaire pour tenter de faire oublier Kylian Mbappé.

Le remplaçant de Mbappé déniché en Premier League ?

Parmi les pistes étudiées par le PSG, celle menant à Marcus Rashford. Déjà ciblé l’été dernier, l’attaquant de Manchester United apparaît comme la priorité des dirigeants pour remplacer Kylian Mbappé en cas de départ selon Sports Zone .

Rashford venu à Paris

Ainsi, des échanges entre le PSG et l’international anglais auraient encore eu lieu ces derniers jours, puisque Marcus Rashford a fait le déplacement à Paris dans le cadre de la Fashion Week et de plusieurs rendez-vous organisés avec des sponsors. Une rencontre aurait ainsi eu lieu entre les deux parties, mais cela ne devrait pas aller plus loin, l’attaquant étant parti pour rester à Manchester United.