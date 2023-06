L'OM se fait plomber par un transfert à 12M€

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A la recherche d'un attaquant capable de remplacer possiblement Alexis Sanchez, l'OM aurait coché le nom de Timothy Weah, formé au PSG et actuellement sous contrat au LOSC. Mais à en croire la presse italienne, le buteur américain n'a pas l'intention de rester et aurait, d'ores et déjà, conclu son transfert à la Juventus.

L'avenir d'Alexis Sanchez est de plus en plus incertain. En fin de contrat, l'international chilien n'a toujours pas donné d'accord à son équipe. La tendance n'est pas positive puisque l'agent du joueur se montrerait, de plus en plus, distant avec l'OM.

L'OM avait visé Weah

Alors qu'un départ d'Alexis Sanchez ne serait pas exclu, l'OM aurait exploré plusieurs pistes pour renforcer le secteur offensif. Parmi-elles, celle menant à Timothy Weah, sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le LOSC. Mais à en croire la presse italienne, le buteur américain devrait quitter la France cet été.

Le joueur va rejoindre la Juventus