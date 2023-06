C’est confirmé, l’OM prépare le transfert d’un crack

Arnaud De Kanel

Comme prévu, l'arrivée de Marcelino va permettre à l'OM de débuter les grandes manoeuvres sur le mercato. Dans le sens des arrivées, Pablo Longoria réserve certainement quelques surprises. Et étonnamment, le président de l'OM prépare également un départ assez surprenant.

L'OM commence à y voir un peu plus clair grâce à la signature de Marcelino et le club phocéen va pouvoir se projeter sur la saison qui arrive. Geoffrey Kondogbia devrait s'engager rapidement et revêtir la tunique olympienne pour la première fois de sa carrière. Le milieu de terrain centrafricain pourrait donc se relancer à l'OM contrairement à Isaak Touré.

Touré sur le départ

Revenu de son prêt plus que convaincant avec l'AJ Auxerre, Isaak Touré a des arguments pour s'imposer à l'OM avec Marcelino. Malgré tout, L'Equipe confirme bien la tendance : les dirigeants seront à l'écoute des offres pour le phénomène de 20 ans et ils pourraient le laisser partir.

Une première offre fait réfléchir