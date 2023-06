Campos, Mbappé, Marcelino… Toutes les informations mercato du 24 juin

La rédaction

Alors que le mercato estival a officiellement ouvert ses portes, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement estival. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Luis Campos sur le départ après Mbappé ?

Alors que le feuilleton Kylian Mbappé anime l'actualité du PSG, voilà qu'un autre départ retentissant pourrait avoir lieu dans la capitale. En effet, selon les informations de PSG Community , si Mbappé venait à s'en aller, Luis Campos pourrait également en faire de même. Sans le Français, la présence du conseiller sportif ne serait plus considérée comme nécessaire et lui aussi pourrait donc faire ses valises.



PSG : Transfert à 250M€ pour Mbappé ? C'est faux

Le PSG ne fermerait pas la porte à un transfert de Kylian Mbappé. Et récemment, la bombe a été lâchée puisqu'il a été annoncé que le Français pourrait rejoindre le Real Madrid moyennant 250M€, dont 50M€ de bonus. Mais voilà que tout cela serait faux si l'on en croit l'entourage de Luis Campos. En effet, pour Mundo Deportivo , le clan du conseiller sportif portugais a démenti ce transfert à 250M€ de Mbappé.



Un gros salaire pour Marcelino à l'OM

C'est désormais officiel, Marcelino est le nouvel entraîneur de l'OM. L'Espagnol a été nommé à la place d'Igor Tudor, qui avait claqué la porte. Et voilà qu'on en sait plus sur le salaire accordé à Marcelino. Selon les informations de L'Equipe , il percevrait les mêmes émoluments que le Croate, qui émargeait lui à 330 000€ bruts par mois.



PSG : La réponse tombe pour l'avenir de Campos

La bombe a été lâchée, en plus de Kylian Mbappé, Luis Campos pourrait lui aussi quitter le PSG cet été. Mais voilà que tout le monde n'a pas la même version à propos du Portugais. En effet, Fabrizio Romano assure que Campos aurait bien prévu de rester à Paris, étant totalement impliqué dans le projet.



