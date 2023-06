PSG : Bouleversé, Neymar prêt à tout plaquer ?

Thomas Bourseau

Grandement chahuté par une poignée de supporters mécontents du PSG en mai dernier devant son domicile, Neymar réfléchirait à une fin de carrière ailleurs qu’au club parisien. Bouleversé, le Brésilien n’aurait plus aucune certitude.

Par le passé, Neymar avait déjà cultivé l’envie d’aller voir ailleurs. Et notamment lors de l’été 2019, moment où il a fait le forcing pour plier bagage avec comme destination : le FC Barcelone. L’Equipe affirmait en outre que le Brésilien aurait été prêt à payer 20M€ de sa poche afin de permettre au Barça d’être suffisamment convaincant aux yeux des dirigeants du Paris Saint-Germain.

Après son transfert avorté, Neymar a déclaré sa flamme au PSG

Pour autant, l’opération est tombée à l’eau et Neymar est resté au PSG. Pire, en mai 2021, le numéro 10 du Paris Saint-Germain prolongeait son bail jusqu’en 2025 et à compter du 1er juillet 2022, son contrat a été automatiquement renouvelé jusqu’à l’été 2027 comme le10sport.com vous l’affirmait au moment de la signature du contrat en question. Depuis les « Je t’aime Paris SG » de l’année 2020, Neymar a connu un épisode compliqué cette saison.

Blessé par les supporters, Neymar est prêt à revoir son plan de fin de carrière