PSG : Le clan Verratti donne sa réponse pour un transfert

Axel Cornic

Personne n’est à l’abri en ce mercato estival, avec le Paris Saint-Germain qui semble vouloir ouvrir un tout nouveau cycle. Cela devrait passer par les départs et surtout ceux de certaines stars qui ont écrit l’histoire du projet QSI ! C’est le cas de Marco Verratti, arrivé en 2012 au PSG et qui pourrait céder aux sirènes de l’Arabie Saoudite.

Considéré comme l’un des visages du PSG version qatarie, Marco Verratti a été extrêmement critiqué cette saison. Une situation à laquelle il n’était pas vraiment habitué et qui semble l’avoir poussé à s’interroger concernant un avenir loin du club parisien…

PSG - Mbappé : Il vend la mèche pour son transfert au Real Madrid https://t.co/uyAqompUi9 pic.twitter.com/jgQpV61PX4 — le10sport (@le10sport) June 28, 2023

Verratti prêt à claquer la porte du PSG

Dès le mois de mai, RMC Sport a évoqué les envies de départ du milieu italien, vraisemblablement nées des tensions très fortes avec les supporters du PSG. Il ne faut en effet pas oublier que certains sont même allés jusque devant son domicile pour l’inciter à faire ses valises. Ce n’est pas tout puisque le départ de Lionel Messi, duquel il est très proche, aurait également participé à cette réflexion autour de la fin de son aventure parisienne.

Al-Hilal sur le coup ?

Un retour en Italie a notamment été évoqué, mais Marco Verratti pourrait choisir une destination plus exotique… et beaucoup plus lucrative ! Il s’agit en effet de l’Arabie Saoudite, avec Relevo qui parle d’un vif intérêt de la part d’Al-Hilal. Une information qui vient confirmer celle de L’Équipe d’ailleurs, qui a évoqué la présence d’une délégation du club saoudien à Paris pour ouvrir les négociations de transfert.

Il se donne deux semaines