Une star sur le départ ? Le PSG annonce la couleur

Thomas Bourseau

C’est à ne plus rien y comprendre. Malgré sa récente prolongation de contrat, Marco Verratti pourrait se laisser tenter par un nouveau départ ailleurs qu’au PSG et sa représentante n’a pas fermé cette porte. Néanmoins, le Paris Saint-Germain ne tremblerait pas. Explications.

Marco Verratti pourrait-il quitter le PSG six petits mois seulement après l’annonce de sa prolongation de contrat jusqu’à l’été 2026 ? Le Petit Hibou commencerait à se poser des questions sur son avenir à Paris selon L’Équipe et notamment en raison des feuilletons Neymar et Lionel Messi ainsi que pour le manque de rigueur depuis quelques années au PSG. le10sport.com vous a affirmé à la mi-mai que le PSG refuserait d’ouvrir la porte à un départ de Verratti.

L’agent de Verratti jette un flou sur son avenir

Mais qu’en pense son agent ? Rafaela Pimenta a jeté un sérieux flou sur la suite des opérations pour Marco Verratti ces derniers temps. « Ne faisons pas de gâchis, le marché vient de commencer. Et je ne veux pas mettre le bazar si je parle. Il y a un chemin à suivre. Il est encore tôt, nous avons besoin de 2 à 3 semaines supplémentaires pour voir comment cela se passe. Verratti porte le maillot de l'équipe nationale avec fierté. Et c'est déjà suffisant. L’Arabie saoudite ? J'apprécie ces offres, nous devons respecter les clubs d'Arabie saoudite, le fait qu'ils dépensent cet argent signifie et me laisse penser qu'ils ont des projets concrets. Pour faire du football et voir de plus en plus de beau football venant d’ailleurs ».

Le PSG se lance dans un incroyable bras de fer pour Mbappé https://t.co/SSV8ZE4cFo pic.twitter.com/2ogUjZnyEe — le10sport (@le10sport) June 27, 2023

Verratti pas à vendre, le PSG prêt à faire un coup à la Motta ?