Mbappé - Neymar : Le PSG a tranché !

Thibault Morlain

En cette intersaison, Lionel Messi a donc quitté le PSG. La MNM n'est plus que de l'histoire ancienne, mais voilà que le duo Kylian Mbappé-Neymar pourrait également ne pas perdurer à Paris. L'avenir du Français et du Brésilien fait l'objet de rumeurs sur le marché des transferts. Et au PSG, on aurait pris une grosse décision à ce sujet.

Avec le départ de Lionel Messi, les plans initiaux du PSG étaient de construire autour de Kylian Mbappé et chercher encore à se séparer de Neymar. Mais voilà qu'il est désormais question d'un transfert du Français. Ce dernier ne voulant pas prolonger, le PSG pourrait donc se séparer de Mbappé. Pour le plus grand bonheur de Neymar ?

Neymar-Mbappé, il en restera au moins un !

Selon les informations de L'Equipe , un transfert de Kylian Mbappé pourrait en effet profiter à Neymar. En effet, à Doha, on ne voudrait pas se séparer de toute la MNM le même état. Par conséquent, Messi étant déjà parti, Neymar pourrait rester au PSG si c'est Mbappé qui venait à faire ses valises. Et voilà que le Brésilien pourrait même avoir de plus grosses responsabilités avec un tel scénario.

Que décidera Luis Enrique avec Neymar ?

La question pour Neymar sera aussi de savoir si Luis Enrique voudra du numéro 10 du PSG. Alors que Luis Campos voudrait se séparer du Brésilien, le futur entraîneur parisien aura également son mot à dire. A Barcelone, Luis Enrique avait apprécié travailler avec Neymar. Mais quid d'une aventure au PSG ?