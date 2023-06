Messi quitte le PSG, un transfert capote

Thibault Morlain

Arrivé en 2021 au PSG, Lionel Messi sera donc resté deux ans dans la capitale française. Ça a été acté, l'Argentin n'a pas été prolongé et c'est libre qu'il quitte Paris. On connait d'ailleurs déjà sa destination : l'Inter Miami. De quoi faire le malheur du FC Barcelone, intéressé par le retour de Messi, qui par la même occasion a vu un transfert capoter. Explications.

Avant que tout soit officiel pour Lionel Messi, c'était une course à trois pour celui qui allait quitter le PSG. Le septuple Ballon d'Or était alors annoncé entre l'Arabie Saoudite, l'Inter Miami et un retour au FC Barcelone. C'est finalement la franchise de David Beckham qui a raflé la mise. Pour le Barça, il a alors fallu digérer ce retour avorté de Messi et les conséquences de celui-ci.

Amrabat devait venir avec Messi !

A Barcelone, personne ne s'en cachait, on voulait revoir Lionel Messi avec le maillot blaugrana. Cela ne sera finalement pas le cas et voilà que cet échec aurait par la même occasion fait capoter un transfert : celui de Sofyan Amrabat. Selon les informations de Sport , le Marocain aurait signé au Barça si l'Argentin était venu. Messi ayant fait un autre choix, Amrabat ne devrait alors pas venir à Barcelone.

Barcelone peut finalement compter sur Gündogan

Pour certains, Sofyan Amrabat aurait été un remplaçant idéal à Sergio Busquets au milieu de terrain. Cela n'empêche toutefois pas le FC Barcelone de se renforcer dans l'entrejeu. Et de quelle manière. En effet, ce lundi, le club catalan a annoncé l'arrivée d'Ilkay Gündogan, ce dernier débarquant libre de Manchester City.