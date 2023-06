PSG : Lionel Messi confirme un énorme clash

Arnaud De Kanel

L'histoire n'aura duré que deux petites saisons. En fin de contrat avec le PSG, Lionel Messi a pris la décision de s'exiler du côté de l'Inter Miami. Beaucoup d'éléments sont entrés en compte et ont alimenté la réflexion de La Pulga, notamment sa relation avec les supporters. Le septuple Ballon d'Or l'a lui-même confirmé, la rupture était consommée avec une partie du public du Parc des Princes.

Lionel Messi va relever un nouveau challenge. Fini l'Europe pour l'attaquant argentin qui s'est envolé pour l'Inter Miami. Le PSG voulait le prolonger mais s'est montré beaucoup moins insistant suite à la deuxième partie de saison frustrante de la Pulga . Une deuxième partie de saison à l'image de son passage dans le club de la capitale. Lionel Messi laisse un certain goût d'inachevé malgré un bilan statistique plus qu'honorable. Son attitude sur et en dehors du terrain a frustré les supporters du PSG qui ont manifesté leur mécontentement en fin de saison en réclamant son départ. Chaque match devenait un enfer pour Messi qui se faisait siffler dès que son nom résonnait dans le Parc des Princes.

«Les gens ont commencé à me traiter différemment»

L'histoire entre les deux parties ne pouvait que se terminer suite à cela. Dans un entretien accordé à beIN Sports , Lionel Messi a reconnu une fracture avec les supporters du PSG. « Au début c'était super, j'ai reçu beaucoup d'encouragements comme je l'ai souvent dit, mais après les gens ont commencé à me traiter différemment, une partie du public de Paris. La majorité, elle, m'a bien traité comme au début », a lâché l'Argentin.

«Il y a eu une cassure avec une bonne partie du public»