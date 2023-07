Mbappé : L’énorme coup de pression du patron du PSG en direct

Thibault Morlain

Ce mercredi, le PSG avait convoqué les journalistes dans son nouveau centre d’entraînement pour une conférence de presse. Pour quelle raison ? La nomination de Luis Enrique. Mais forcément, les questions ont également porté sur le cas Kylian Mbappé. C’est le gros feuilleton au sein du club de la capitale. Alors, restera ou ne restera pas ? Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi a donc pris la parole, mettant ainsi les choses au clair concernant l’avenir de Mbappé.

Depuis plusieurs années maintenant, le marché des transferts vibrent au rythme du feuilleton Kylian Mbappé. Il y a un an, alors qu’on pensait que le Français allait partir librement au Real Madrid, il avait surpris tout le monde en prolongeant avec le PSG. Le voilà aujourd’hui sous contrat jusqu’en 2024, avec une année supplémentaire en option. Mais le fait est qu’il est à nouveau question d’un transfert. En effet, Mbappé a communiqué au PSG qu’il n’activerait pas son option, partant donc dans l’idée de partir libre dans un an. Un scénario qui ne plait clairement pas au club de la capitale. Ainsi, ne voulant pas perdre d’argent dans l’histoire, le PSG aurait placé son numéro 7 sur le marché des transferts.

« On ne peut pas laisser le meilleur joueur au monde partir gratuitement »

Cela fait donc maintenant plusieurs jours que l’avenir de Kylian Mbappé est au coeur de toutes les discussions. Si le joueur du PSG veut rester la saison prochaine, le club de la capitale est donc prêt à s’en séparer. Forcément, avec cette porte ouverte pour un transfert, les regards se tournent vers le Real Madrid, intéressé de longue date par l’international français. Quid donc du cas Mbappé ? La question a été posée ce mercredi à Nasser Al-Khelaïfi à l’occasion de la présentation du nouvel entraîneur du PSG, Luis Enrique. Et le président du club de la capitale a alors été très clair sur le sujet : « C’est très clair, je ne vais pas le répéter à chaque fois. Si Kylian veut rester, nous on veut que Kylian reste. Mais il a besoin de signer un nouveau contrat. On ne peut pas laisser le meilleur joueur au monde partir gratuitement ».

« Je suis sûr qu’il a déjà dit qu’il ne voulait pas partir gratuit »