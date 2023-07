Transferts : Un attaquant attendu au PSG, qui faut-il recruter ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Annoncé comme la nouvelle cible offensive du PSG au cours des derniers jours, Rasmus Højlund a fait son choix et ne découvrira pas le Parc des Princes. Manchester United a en effet raflé la mise en parvenant à un accord avec l’Atlanta pour un transfert estimé à 75M€ hors bonus. Une piste de moins pour le club de la capitale. Selon vous, qui faut-il alors recruter pour renforcer l’axe de l’attaque ?

Avec six renforts au compteur depuis l’ouverture du mercato estival, le PSG a déjà fait parler de lui, mais le recrutement de Luis Campos est encore loin d’être terminé. Les recherches se poursuivent, notamment pour l’arrivée d’un avant-centre, et les pistes activées au cours des dernières semaines ont été nombreuses. Mais jusqu’à maintenant, le PSG peine à obtenir satisfaction.

Osimhen trop cher, Kane pas emballé

Si l'on disait Luis Campos focalisé sur Victor Osimhen pendant un certain temps, la piste menant à l’attaquant du Napoli n’est plus très chaude, alors que le président Aurélio De Laurentiis n’a pas l’intention de le brader. Désormais, une prolongation est à l’étude pour le Nigérian. De son côté, Harry Kane apparaît toujours comme la grande priorité du PSG et de Nasser Al-Khelaïfi, mais là aussi, les obstacles sont nombreux. Outre les exigences élevées de Daniel Levy, le Bayern Munich est également positionné et disposerait même des faveurs de l’international anglais, pas vraiment emballé à l’idée de découvrir la Ligue 1. Le PSG ne lâche pas le morceau mais reste à ce jour mal embarqué.

Højlund file à Manchester United