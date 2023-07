La mère de Kylian Mbappé va boucler son transfert !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Sous contrat jusqu’en juin 2025, Kylian Mbappé pourrait ne pas avoir l’occasion de disputer une dernière saison avec le PSG, qui souhaite s’en séparer dès cet été pour obtenir une indemnité de transfert. Le dossier devrait encore durer une partie de l’été, mais le Real Madrid a déjà pris une décision en refusant de discuter avec le club de la capitale, laissant la charge des négociations à l’entourage de l’attaquant.

Une fois encore, le dossier Mbappé est au cœur du mercato estival. Alors qu’il avait répété son envie de disputer une saison supplémentaire au PSG, l’international français a décidé dans le même temps de ne pas renouveler son bail, de quoi lui permettre de partir libre à l’été 2024. Contrairement à l’année dernière, le club de la capitale ne veut pas prendre le risque de ne pas empocher le moindre centime pour le départ de sa star et a donc décidé de sévir, écartant Kylian Mbappé de la tournée au Japon et en Corée du Sud, espérant ainsi précipiter sa sortie.

L’offensive madrilène qui pourrait tout changer

Pour l’heure, cette stratégie ne porte pas ses fruits, alors que Kylian Mbappé campe sur sa position. Mais le Real Madrid pourrait mettre un terme à ce feuilleton en passant à l’action, la formation présidée par Florentino Pérez étant la seule à pouvoir convaincre le capitaine des Bleus de partir dès cet été, ce dernier étant déterminé à rejoindre la Casa Blanca selon la presse espagnole. Pour autant, le Real Madrid n’est pas pressé et n’envisage surtout pas d’entamer les discussions avec le PSG.

Le clan Mbappé chargé de trouver un accord pour le Real Madrid