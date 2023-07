Mercato : Un deal à 85M€ bouclé, le PSG est fixé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le PSG multiplie les pistes pour dénicher son avant-centre, un nouveau dossier se referme pour le club de la capitale. Courtisé ces derniers jours, Rasmus Højlund va évoluer en Premier League lors de cette nouvelle saison, et plus précisément à Manchester United, qui va débourser 75M€ hors bonus.

Le PSG a bien du mal à avancer dans sa recherche d’avant-centre. Alors que la direction parisienne ne lâche pas Harry Kane et espère devancer la concurrence du Bayern Munich, la piste menant à Rasmus Højlund a également été activée ces derniers jours, l’attaquant de l’Atalanta semblant plus accessible que la star des Spurs . Mais finalement, le PSG n’obtiendra pas gain de cause avec le Danois.

C’est fait pour le transfert de Rasmus Højlund à Manchester United

En effet, Rasmus Højlund va prendre la route de Manchester United. Alors que les négociations étaient très avancées entre les différentes parties, l’accord est désormais total. Et à en croire les informations de Sky Italia , les Red Devils ont accepté de verser 75M€ à l’Atalanta, plus 10M€ de bonus.

Le PSG doit regarder ailleurs

Une nouvelle piste s’envole pour le PSG, pressé par le temps alors que le début de saison approche à grands pas. De son côté, l’Atalanta frappe fort, puisqu’il s’agit de la plus grosse vente de l’histoire de la formation italienne, qui avait déboursé 17M€ pour s’attacher les services de Rasmus Højlund l’été dernier.