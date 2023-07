Une grande décision est prise, c’est fini pour le PSG

Cet été, le PSG avait pour ambition de recruter un attaquant de pointe. En quête d’un vrai buteur depuis quelques années, le club de la capitale avait jeté son dévolu sur Rasmus Højlund. L’international danois, flatté par l’intérêt parisien, rêve pour autant de Manchester United. Un accord serait imminent, il n’a d’ailleurs pas été convoqué pour le match amical de ce samedi.

Le PSG est loin d’avoir fini son mercato estival. Outre le feuilleton Kylian Mbappé qui tend toujours le Qatar, le club de la capitale cherche à s’offrir un numéro 9. Vu la complexité du dossier Harry Kane, le PSG s’intéresse à Rasmus Højlund, le buteur de l’Atalanta Bergame. Une piste délicate vu la concurrence…

En effet, Manchester United a un gros temps d’avance sur le PSG pour Rasmus Højlund. Les Red Devils ont toujours besoin d’un buteur et l’international danois est la priorité. Cela tombe bien, son rêve est de jouer à Manchester United.

Rasmus Højlund’s contract, agreed last week with Manchester United and no changes. Deal until June 2028, option until June 2029. 🔴🔒 #MUFCHøjlund, only waiting for deal to happen as soon as possible.…Man United and Atalanta are getting closer to the agreement. pic.twitter.com/6GbfKrsloE