Messi quitte le PSG, le responsable est identifié

Alexis Brunet

Actuellement, l'avenir de Kylian Mbappé agite le PSG. Le Français pourrait quitter le club de la capitale dès cet été. Il ne serait alors pas le seul grand attaquant à quitter Paris lors du mercato estival. Il y a quelques semaines, Lionel Messi s'engageait avec l'Inter Miami, après deux années en France. Le propriétaire de la franchise floridienne, David Beckham a réalisé un sacré coup. Selon ce dernier, son parcours a grandement aidé l'Argentin à prendre sa décision.

En 2021, la planète football s'embrasait. Après des années au FC Barcelone, Lionel Messi quittait le club espagnol. L'Argentin atterrissait alors au PSG, où il était accueilli comme une rock star. L'attaquant devait permettre à Paris d'enfin passer un cap, et de remporter la très convoitée Ligue des Champions. Deux ans plus tard, le septuple Ballon d'Or a quitté le champion de France, et les supporters parisiens pour la plupart n'ont pas versé une seule larme.

Messi a signé à l'Inter Miami

Justement après son départ du PSG, les rumeurs évoquaient un possible retour de Messi au FC Barcelone. C'était le souhait de l'Argentin, mais malheureusement pour lui, cela n'a pas pu se produire. L'ancien numéro 30 parisien s'est donc engagé avec l'Inter Miami en MLS, une franchise dont David Beckham est le propriétaire.

Messi : L’incroyable révélation qui aurait pu bouleverser sa carrière https://t.co/yi8esr1XhW pic.twitter.com/EqwJcoidNl — le10sport (@le10sport) July 28, 2023

Beckham a joué un rôle crucial dans la venue de Messi