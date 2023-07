PSG : L’entourage d’une star annonce la couleur pour son transfert

Jean de Teyssière

Le mercato penche très souvent du côté de l'Arabie saoudite cet été et les joueurs du PSG ne dérogent pas à la règle. Ces dernières heures, un club saoudien aurait sondé le défenseur central Marquinhos pour un possible transfert. Une proposition qui serait XXL mais à laquelle le Brésilien n'aurait pour le moment pas donné suite. Et dans son entourage, on affirme que Marquinhos sera bien Parisien cette saison.

Après avoir proposé 300M€ pour Kylian Mbappé, offre refusée par le Français et 30M€ pour Marco Verratti, l'Arabie saoudite a des vues sur un autre cadre du PSG en la personne de Marquinhos, le capitaine de la formation parisienne.

Marquinhos sondé par l'Arabie saoudite

Âgé de 29 ans, le capitaine du PSG Marquinhos ferait l'objet selon L'Équipe d'un intérêt de la part de l'Arabie saoudite, désireuse de le convaincre d'évoluer dans le même championnat que Cristiano Ronaldo et Karim Benzema cette saison. Le montant de l'offre n'a pas fuité mais le PSG ne souhaite de toute façon pas se séparer de son défenseur cet été.

Marquinhos se sent bien à Paris