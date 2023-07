Le PSG veut un pote de Mbappé, une date est fixée

Jean de Teyssière

Le PSG continue de renouveler son effectif et les six arrivées estivales devraient être suivies d'autres joueurs très prochainement. À un peu plus d'un mois de la fin de la fenêtre estivale, le temps commence à presser et les clubs ont moins de marge de manœuvre et ne lâcheront plus leur joueur aussi facilement qu'au début. C'est notamment le cas du FC Barcelone qui compte bien temporiser avec le PSG concernant le cas Dembélé.

Le mercato estival continue de s'enflammer et la dernière piste en date concerne le PSG avec Ousmane Dembélé, l'attaquant du FC Barcelone. Si pour le moment, rien n'a encore été officialisé, un intérêt grandissant de la part du club parisien pour le grand ami de Kylian Mbappé se fait de plus en plus sentir.

Un intérêt du PSG pour Dembélé ?

Ce vendredi, Foot Mercato et RMC Sport faisaient état d'un intérêt du PSG pour Ousmane Dembélé. D'après leurs informations, les deux parties étaient déjà tombées d'accord sur un contrat de 5 ans et la levée de sa clause libératoire estimée à 50M€. Une information démentie par la presse espagnole, relayant un son de cloche bien différent.

Le Barça prêt à négocier avec le PSG